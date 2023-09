Is dit 'em? Minuscuul portret van Zandvoort's oprichter Paulus Loot onthuld

Zandvoort is een klein beetje wijzer geworden in het mysterie van de oprichter van de badplaats. Een portret van de rijke Amsterdamse koopman Paulus Loot, die 300 jaar geleden een duingebied aan het strand kocht, is namelijk maar niet te vinden. Tot nu toe.

Paulus Loot zou gisteren 350 jaar zijn geworden. En dat dat samenvalt met het 300-jarige jubileum van Zandvoort vroeg om een grootse zoektocht naar een portret van de goede man. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een heel klein trouwboekje van zes pagina's gevonden van de godfather van Zandvoort, toen hij in het huwelijk trad met zijn tweede vrouw.

Reden voor een bijzonder verjaardagsfeestje in de kerk waar Paulus Loot begraven ligt, om dat cadeau te onthullen.