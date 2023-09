Podcast over verdwenen vriendinnetje van Anne Frank: "Ze is echt van de aardbodem verdwenen"

"Nazi’s die zomaar iemands leven helemaal weggummen. We vinden dat dat niet kan, daarom zijn we haar gaan zoeken." In de nieuwe podcastserie ‘Weggegumd, de zoektocht naar Ilse Wagner’, doen drie podcastmakers verslag van hun zoektocht naar een verdwenen vriendinnetje van Anne Frank. De podcastserie - in opdracht van NH - werd vanmiddag gelanceerd in het Amsterdamse Verzetsmuseum.

Van der Molen schreef eerder het boek 'Vergeet mij niet', waarin ze de verhalen optekende van twaalf vrienden en vriendinnen van Anne Frank. Alleen verhaal nummer dertien - dat van Ilse Wagner - ontbreekt. "Dat verhaal heb ik moeten laten vallen omdat ik het verhaal niet helder kreeg. Ik had te weinig informatie. En dat vond ik heel moeilijk. Ik had het gevoel dat ik haar liet vallen."

Ze wordt genoemd in het dagboek van Anne Frank. Ilse Wagner was dikke vriendinnen met Anne. Alleen waar het verhaal van Anne Frank dankzij haar dagboek wereldberoemd werd, is het verhaal van Ilse Wagner onbekend gebleven. Podcastmakers Patty-Lou Middel-Leenheer, Richard Grootbod en schrijver Janny van der Molen besloten op zoektocht te gaan.

Wat de makers wel al wisten: Ilse Wagner is door de Duitsers vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Maar verder weet niemand precies wie ze was. Grootbod: "Als die mensen werden opgehaald werden ook meteen al hun spullen verbrand. Alles was weg. Ze werden ook echt weggegumd. Wij dachten: dat kan echt niet. Ook al is het tachtig jaar geleden, het kan nog steeds niet. Dat mag niet. Zij heeft ook een leven gehad." Ze was het stille meisje", zegt Middel-Leenheer. "Het gewone meisje. Het meisje dat geen dagboek schreef."

De zoektocht bracht de podcastmakers niet alleen in Amsterdam, maar ook in Duitsland, Polen en de Verenigde Staten. In Israël spraken ze de 93-jarige Hannah Goslar, die bevriend was met Anne Frank én met Ilse Wagner. Goslar overleed niet lang na de gesprekken.