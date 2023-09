Omgekomen man bij ongeluk Hippolytushoef is inwoner uit Stede Broec

Het slachtoffer van het dodelijke ongeval met een vrachtwagen tussen Den Oever en Hippolytushoef (N99) is een 29-jarige man uit de gemeente Stede Broec. Hij was de bestuurder van de auto. Dat laat de politie donderdagochtend weten.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend om 7.30 uur op de N99 bij Hippolytushoef. Een vrachtwagen en auto botsten daar hard op elkaar. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar dat kwam voor de 29-jarige automobilist te laat.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd gebleven. Volgens standaardprocedure bij een dodelijk ongeluk is hij wel aangehouden en wordt hij verhoord. Dat zegt overigens nog niets over de schuldvraag.