Een modderstroom vernietigde Griekse B&B van Jolanda en Peter, nu zijn ze weer open

Na de verwoestende modderstroom in Griekenland drie weken geleden, is de bed & breakfast van oud-Wormers Jolanda Roggeveen en Peter Kwast deze week weer geopend. Eergister dreigde het opnieuw fout te gaan doordat storm Elias over het land trok, maar die koerste uiteindelijk toch langs hen heen.

"Ik heb me nog nooit zo moe gevoeld en heb er nog nooit zo vreselijk uitgezien als nu. We hebben een constante moddersmaak in onze mond. Alles voelt een beetje stoffig en als je iets vastpakt, heb je meteen een soort kleurstof aan je hand. We kunnen geen modder meer zien of ruiken."

Tijdens het klussen wordt duidelijk wat 'alles' dan is. Dat is onvoorstelbaar, vertelt Jolanda. Het volledige zwembad is een modderpoel geworden, de poorten zijn uit de grond gerukt en alle suites zijn ondergelopen. Maar dat niet alleen: de volledige administratie is weg, pannensets zijn verroest, stoelen vergaan en wijnkasten weggespoeld of kapot. Van plantenbakken en andere spullen ontbreekt nog steeds ieder spoor.

Dinsdagnacht 5 september ging het faliekant mis. In een eerder interview daags na de ramp vertelde Jolanda dat het die middag extreem hard ging regenen. Het water steeg zo snel, dat in die nacht de poort van het erf uit de sponningen klapte. Een enorme modderstroom trok over het land en liet een spoor van vernieling achter. "Alles hebben we voorbij zien drijven. Koelkasten, tafels, stoelen (...) De volgende dag werd duidelijk dat we alles kwijt waren."

Vol spanning stuurde Jolanda afgelopen dinsdag bericht: "Nee! Het alarm op beider telefoons gaat af." Het alarm luidde 'Waarschuwingsbericht over zware weersomstandigheden in uw omgeving.' Met andere woorden: noodweer op komst. Het bleek, voor Jolanda en Peter althans, mee te vallen.

Nu, na drie weken keihard werken, laat Jolanda opgelucht weten weer open te zijn. "Het is echt ongelooflijk. We hebben alles wel vier keer met de hogedrukspuit moeten schoonspuiten, maar langzaam wordt het weer normaal." Over de tuin is Jolanda helemaal verbaasd: "Na een week is de tuin volledig teruggeveerd. Alsof er niets gebeurd is. Planten, gras, alles staat erbij als nooit tevoren. Echt prachtig."

Al is het nog steeds een emotionele tijd, het stel is erg dankbaar. "De stroom zelf hebben we nog geen plekje kunnen geven. Daarvoor zit je nu nog teveel in een bubbel. Wel zijn we geëmotioneerd door alle steun van mensen, zowel financieel als de hulp hier. We waren laatst op de verjaardag van iemand die 60 werd. Die liet weten al zijn verjaardagsgeld aan ons te doneren. Dan schiet je vol."

Ondanks dat één suite nog onbegaanbaar is en pas volgend seizoen weer open kan, zijn de andere kamers meteen volgeboekt. Dat het zwembad misschien nog niet operationeel zal zijn en nog te koud is om in te zwemmen, vinden de gasten niet erg. "We hebben dat gelijk teruggekoppeld, maar mensen hebben alle begrip."

"Het was zo spannend om de deuren weer te openen. Het voelt voor ons allebei, gek genoeg, veel spannender dan de eerste keer dat we opengingen. Alsof we heel erg veel te bewijzen hebben. Het was nog een beetje lastig om er weer helemaal zin in te hebben, maar nu de eerste gasten er weer zijn, is dat weer helemaal terug."