Pak de paraplu en zonnebril uit de kast, wisselvallige dagen voorspeld

De dag begon vanmorgen met windkracht 4 en aan zee waaide het zelfs nog wat harder met windkracht 6. "De wind gaat niet helemaal liggen, maar wel wat afnemen", zegt de weerman op NH Radio. Hij verwacht een bewolkte dag. "Er zijn ook zonnige periodes, ongeveer een derde van de tijd."

Aan het eind van de middag zal het helemaal bewolkt zijn en vanavond is er kans op enkele buien. "Het wordt geen hele regenpartij", stelt Geirnaerdt gerust. "Af en toe gaat er hier en daar een bui vallen. Je hoeft in ieder geval niet in paniek te raken en kan de paraplu thuislaten tot het donker is." Het wordt vandaag zo'n 19 à 20 graden.

Zonnige zaterdag

Morgen wordt het volgens de weerman een 'dipdagje' met veel bewolking in de ochtend en een deel van de middag. "Met af en toe wat regen. Geen grote bakken water, maar het zal een beetje druilerig worden van tijd tot tijd." Aan het eind van de middag komen er wat opklaringen, morgenavond is het overal droog. De temperatuur blijft hetzelfde als vandaag.

Zaterdag wordt het een beter weer. "Met veel zon, een zwak tot matig westenwindje en een graad of 19", voorspelt Geirnaerdt. Hoewel dat ietsje koeler is, voelt het weer een stuk aangenamer. Zondag verdwijnt de zon weer grotendeels achter de wolken, en is er kans op een enkele bui.