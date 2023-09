Nieuwe standplaatsen alleen voor 'echte Alkmaarders' en da's pech voor Kees, Pia en Bertus

Na 35 jaar onzekerheid lijkt de kogel nu door de kerk: binnen 3 jaar komen er 31 nieuwe standplaatsen bij voor Alkmaarse woonwagenbewoners. In het nieuwe beleid zijn onder meer afspraken gemaakt over het toewijzen van de standplaatsen. Alleen reizigers die afstammen van een Alkmaars kamp of daar familie hebben wonen, maken straks kans.

Op het bezette terrein staan een paar grote caravans, twee watertanks en er is een keukentje, waar Pia elke dag kookt voor het kamp. "We doen alles samen", vertelt ze. "Het eten betalen we met zijn vieren en we drinken elke dag een bakkie koffie. We zorgen voor elkaar, kunnen op elkaar terugvallen. Zoals twee weken geleden, toen een van mijn hondjes overleed, dan vangt iedereen je op."

En dat komt hard aan bij Kees (71) en Pia (65), die samen al 29 jaar op die lijst staan. Naast hen zit de 51-jarige Bertus, ook hij wacht al meer dan 25 jaar op een standplaats. Uit protest kraakt het trio sinds vorig jaar november een terrein aan de Alexander Flemingstraat in Oudorp. "We zijn jarenlang in een hoek getrapt en nu weer. Het wordt hoog tijd dat we een plekje krijgen", reageert Kees.

Pia (65) werd geboren in Haarlem en haar man Kees (71) in Hoorn, maar wonen net als Bertus bijna heel hun leven in Alkmaar. Ze begrijpen niet waarom de gemeente niet meer rekening houdt met individuele gevallen. "Pia en Kees zijn al op leeftijd, waar moeten deze mensen nu heen", vraagt Bertus zich hardop af. "Er werd ons 6 jaar geleden een standplaats beloofd in Hoorn, maar toen zijn we genaaid en dat worden we nu weer", vertelt Ria.

Doorstrijden

Pia roert in haar koffie, terwijl haar hondje bij haar op schoot springt. "We hebben jarenlang noodgedwongen in een flat gewoond, daar waren we doodongelukkig", verklaart ze. "Sinds we hier wonen, ervaren we veel meer rust. Het gaat qua gezondheid ook beter met ons. Dit is onze cultuur, zo willen wij leven. Daar blijven we voor strijden en gaan hier pas weg als we een standplaats krijgen. Anders moeten ze hier maar een kamp bouwen."

Tekst gaat door onder de foto