18-jarige scooterrijder zwaargewond na aanrijding in Zaandam

Aan de Rembrandstraat in Zaandam is gisteravond rond 21.50 uur een 18-jarige scooterrijder uit Zaandam gewond geraakt bij een botsing. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Ongeluk scooter Zaandam - Inter Visual Studio / Sander Disselköter

Bij de aanrijding was ook een auto betrokken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet helemaal duidelijk is wat er is gebeurd. Het onderzoek van de politie is nog bezig. "De bestuurder van de auto zal worden verhoord", zegt de woordvoerder. Er is gisteravond niemand aangehouden. De 18-jarige scooterbestuurder komt uit Zaandam. Mogelijk gaat het om een maaltijdbezorger. "Hij is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis", zegt de woordvoerder. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

