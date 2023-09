Rijschoolhouder baalt van lange afsluiting Kooybrug: "Ik kan leerlingen niet bereiken"

Ondernemers, maar ook de gemeentes in de Noordkop, zijn niet blij met het plan van Rijkswaterstaat om de Kooybrug vrijwel onafgebroken vier maanden (met uitzondering van de kerstperiode) te sluiten voor verkeer. Ook rijschoolhouder Marcel is straks de dupe van de afsluiting. "Ik heb in Anna Paulowna en op Wieringen ook leerlingen, maar kan hen niet bereiken zonder veel om te rijden. Ik zie daarom geen andere optie dan dat ze straks zelf met de bus of de trein naar Den Helder moeten reizen voor hun rijles. Dat is belachelijk."

Foto: Marcel van Verkeersschool Istha - NH Nieuws

Marcel van Verkeersschool Istha woont in Blokker en geeft rijles in de Noordkop. Naast dat de omleiding zijn eigen reistijd van huis naar werk verlengt, moet hij ook meerdere keren per dag over de brug om leerlingen op te halen in bijvoorbeeld Anna Paulowna en Hippolytushoef. Als hij voor iedere rit 20 tot 25 minuten extra tijd moet rekenen, heeft dat invloed op zijn volle lesprogramma. In de video vertelt Marcel wat voor impact de afsluiting heeft voor hem en de leerlingen van de rijschool. Tekst gaat verder.

Rijschool Istha is niet blij met de afsluiting van de Kooybrug - NH Nieuws / Else van der Steeg

Naast de bewoners van de regio gaat nog een groep nadeel ondervinden van de afgesloten Kooybrug. "Hier staat het iedere vrijdag helemaal vol met toeristen voor de boot naar Texel", vertelt Marcel terwijl hij over de brug rijdt. "Niet alleen in de zomermaanden, het hele jaar door. Ga ze maar eens uitleggen hoe ze om moeten rijden."

'Door afsluiting Kooybrug ontstaat toename van verkeer op wegen die daar deels niet voor berekend zijn' Gemeente Hollands Kroon