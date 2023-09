Van 'belachelijk' tot 'het is niet anders': Noorderlingen over einde aan gratis parkeren

Inwoners van Noord reageren wisselend op het nieuws dat vanaf 2026 in bijna heel het stadsdeel moet worden betaald voor parkeren. Waar de een blij is dat de drukte afneemt van mensen die hun auto daar parkeren en met ander vervoer doorgaan naar het centrum, zijn er ook mensen het geheel oneens met de regel: "Doe gewoon niet zo moeilijk en maak alles gratis."

Waar nu gratis geparkeerd kan worden in Noord, moet straks minimaal 1,60 euro worden betaald. Dat liet verkeerswethouder Melanie van der Horst deze week weten aan de gemeenteraad. En die meer dan anderhalve euro, in Schellingwoude zelfs 2,80 euro, wekt veel frustratie op bij Noorderlingen: "Het is vreselijk. Wij hebben hier nooit hoeven betalen, waarom nu dan ineens wel."

Maar naast die negatieve reacties, snappen veel inwoners het plan ook. "Het is onvermijdelijk volgens mij", vertelt een man uit Schellingwoude. Er wordt al jaren veel gebruik gemaakt van het gratis parkeerbeleid in het stadsdeel: "Mensen zetten hun auto hier neer", begint een vrouw die het al met veel buren over het nieuws heeft gehad. "En dan gaan ze met de fiets bijvoorbeeld naar het centrum. Want ja, daar is het niet betaald en dus zijn ze op deze manier voordeliger uit." Haar vriendin valt haar bij: "En zo staan wij altijd wel drie straten verder weg."

Visite of geen visite

Waar bewoners een vergunning kunnen krijgen, die van omgerekend 3 euro per maand zal stijgen naar omgerekend 6 euro per maand, moeten de bezoekers gewoon per uur gaan betalen. "Ik woon niet in de stad, maar ik werk hier wel in mijn winkel", vertelt een winkelier van een tweedehands-winkel. Ze ziet naast haar eigen kosten, ook de kosten van haar klanten stijgen: "Mensen zijn hier vaak wel een tijdje, en dat brengt straks dan misschien wel minder klanten", vreest ze.