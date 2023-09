OM eist negen jaar cel tegen man (39) voor seksuele uitbuiting meisjes

Het Openbaar Ministerie (OM) eist negen jaar cel tegen een 39-jarige man uit de gemeente Edam-Volendam omdat hij mogelijk twee meisjes heeft aangezet tot prostitutie. Ook staat een man (51) uit Hippolytushoef voor de rechter die mogelijk 'klant' is geweest en man uit Amsterdam (39) die de tieners als chauffeur naar hun afspraken bracht.

De meisjes kwamen beiden uit een gezin met instabiele thuissituatie toen ze de 39-jarige man uit Edam-Volendam ontmoetten, meldt het OM. Ook hadden beide meisjes psychische problemen. Een van de meisjes werd verliefd op de man en de twee zouden een relatie hebben gehad.

Een van de slachtoffers is ook verdachte in de zaak. Het OM verdenkt haar ervan het andere meisje 'ingewerkt' te hebben en haar te hebben begeleid als ze naar een seksafspraak ging. Tegen haar is een celstraf van 130 dagen geëist, waarvan 120 voorwaardelijk.