'De parel' van Haarlem heeft het moeilijk: luxe penthouses tussen historische gevels?

Vanmiddag diende de rechtszaak die Heemschut heeft aangespannen tegen de gemeente Haarlem met als inzet de bouw van vijf appartementen in het duurdere segment bovenop de Brinkmannpassage. Daarvoor heeft de gemeente vorige maand een omgevingsvergunning verleend. Dat had volgens Peter Koppen van Heemschut niet mogen gebeuren.

Volgens Koppen is de toestemming om te bouwen op oneigenlijke grond verleend. De 'zichtlijnenstudie' die het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan, zou niet deugen. Om een goed beeld te geven van de 'detonerende penthouses' hadden de deskundigen veel verder de Grote Houtstraat, Riviervischmarkt en de Leperstraat moet inlopen. Dan waren ze volgens Koppen tot de conclusie gekomen dat 'het uitzicht op de gevels wel degelijk wordt aangetast.'

'Primaire taak'

Professor Vincent van Van Rossem, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ondersteunt hem daarin. De architectuurhistoricus vindt het bovendien 'de primaire taak van het openbaar bestuur om een beschermd gezicht te beschermen, niet om er iets aan toe te voegen.'

Woningnood

Dat de penthouses slechts te betalen zijn door mensen met veel geld en dus niet worden gebouwd om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood, kwam in de rechtszaal niet aan de orde. Daar had Koppen begrip voor. ''Want daar gaat de zaak niet over.''

Procedures

Hij denkt dat de rechter in haar beslissing vooral zal beoordelen of de gemeente de procedures correct heeft doorlopen. "Zo gaat het meestal en dat is jammer, want het zou om de inhoud moeten gaan. Vandaar ook dat we alles proberen om aan te tonen dat de resultaten van onze zichtlijnenstudie heel anders zijn dan die van de gemeente.'' Hij hoopt dat een externe deskundige het onderzoek mag overdoen. "Dan krijgen we het échte beeld te zien.''

Geen afbreuk

Architect Heiko Hulsker zei dat vastgoedontwikkelaar Ludwig, waarvoor hij de penthouses heeft ontworpen, hetzelfde doel heeft als Heemschut: de stad mooi houden. Dat de daken van de penthouses boven de historische gevels uitsteken, doet daar geen afbreuk aan. "We hebben er echt heel nauwkeurig naar gekeken. We streven echt hetzelfde na. We spreken hier wel over de Grote Markt.''

De uitspraak is op 8 november.