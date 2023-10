Noord-Holland aA nl Vuurwerkgooier Koningsdag meldt zich, maar politie ziet "steeds zwaarder en gevaarlijker spul"

De jongen die met vuurwerk gooide richting agenten in linie tijdens Koningsdag in Purmerend heeft zich gemeld. Een week geleden bracht Bureau NH beelden van de jongen naar buiten. Maar hij heeft zich op het politiekantoor kenbaar gemaakt. Toch maakt de politie zich nog altijd grote zorgen om "steeds zwaarder en gevaarlijker vuurwerk".

Agenten stellen zich op Koningsdag in Purmerend dit jaar in linie op als er veel onrust op straat heerst. Voornamelijk op de Koemarkt is het enige tijd woelig. En dan gaat het mis. Een jongen steekt vuurwerk aan en gooit dat naar agenten, tot twee keer aan toe. Tekst loopt na lees-ookje door.

Ook was te zien dat een oudere vrouw in een scootmobiel maar net op tijd weg weet te komen. "En dat is maar goed ook. Zwaar vuurwerk wordt ontstoken en gegooid naar collega's, politieagenten dus, maar - zoals we zien - ook naar de omstander in een scootmobiel", stelt Derk Burger, politiewoordvoerder Noord-Holland. "Iedereen weet op tijd te ontkomen, maar de gevolgen in dit soort situaties zijn soms niet te overzien." "Echt grimmig" Door het gooien van (zwaar illegaal) vuurwerk is de kans op letsel en blijvende gehoorschade aanzienlijk. Daarom nam politie de zaak hoog op en deden diverse agenten aangifte. Politie is blij dat de jongen zich inmiddels dus gemeld heeft.

"Het gooien van vuurwerk naar omstanders en hulpverleners is echt onaanvaardbaar" Politie Noord-Holland

Burger ziet dat vuurwerk de afgelopen jaren "steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker wordt". "Er zijn tal van voorbeelden, waaruit blijkt dat dit echt te ver gaat." "Vuurwerk naar hupverleners onaanvaardbaar"

Vuurwerk heeft een explosieve en verwoestende kracht. "Bij het gooien van dit spul naar omstanders en hulpverleners wordt het daarom al heel snel schrijnend. In onze ogen echt onaanvaardbaar", vervolgt de politiewoordvoerder. "Dit kan extreme gevolgen hebben. En dat wordt niet altijd gevoeld als je zo'n stuk vuurwerk uit je hand laat vliegen. De gevolgen moeten daarom eens ingeschat worden. Want je kunt hier heel veel leed mee berokkenen."