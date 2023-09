Hoofddorp wil tot tienduizend woningen bouwen rondom station

Rondom het Hoofddorpse treinstation en bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid komen tot tienduizend nieuwe woningen. Dat valt te lezen in een plan dat door het college naar de gemeenteraad is gestuurd. Naast wonen moet in het te ontwikkelen gebied ook gewerkt en gerecreëerd worden.

"Er is een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer en daarom moeten we die gaan bouwen. Daar zijn we al op veel plekken in de gemeente mee bezig, maar in Spoorzone Hoofddorp zal een grote sprong gemaakt worden", zegt wethouder Jurgen Nobel van Woningbouw.

De toekomstige woningen zullen vooral voor ouderen, starters en kleinere huishoudens zijn. In het gebied komt veel ruimte voor groen en er wordt geprobeerd de auto zo veel mogelijk aan de randen van het nieuwe gebied te houden, zodat er extra ruimte is voor voetgangers en fietsers.

De komende tijd gaat de gemeente gesprekken voeren met inwoners en ondernemers over de plannen. Ook wordt een informatiemarkt gehouden.