Provincie en gemeente blijven hopen op Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp

Sinds 2019 liggen er plannen om metrolijn 52, beter bekend als de Noord/Zuidlijn, door te trekken van station Amsterdam Zuid naar luchthaven Schiphol en Hoofddorp. Daar was 2,7 miljard euro voor gereserveerd.

Zak geld

In de begroting die vorige week dinsdag, op Prinsjesdag, werd gepresenteerd blijft nog 'maar' 900 miljoen euro over. De overheid heeft in de nieuwe begroting dat geld gereserveerd voor onderhoudskosten van wegen en het spoor, in plaats van voor de uitbreiding van de Noord/Zuidlijn.

Dat betekent niet dat de verlengde metrolijn er helemaal niet meer komt, benadrukt een woordvoerder van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegenover NH: "We zijn overvallen door het bericht, maar we hebben er vertrouwen in omdat de afspraak zelf niet is aangetast en de verkenning van de gezamenlijke partijen gewoon doorgaat." Ook heeft minister Harbers van Infrastructuur de noodzaak van het plan benadrukt.