Winkel in, winkel uit: zonder te betalen lopen klanten Beverwijkse cosmeticazaak uit

Twee mannen hebben 15 juli meerdere spullen gestolen uit een drogisterij aan de Spoorsingel in Beverwijk. Ze namen voor een groot bedrag aan cosmeticaproducten mee.

Ze gingen geraffineerd te werk: de twee mannen in de zaak in Beverwijk.

Rond 18.10 uur loopt één van de twee de winkel binnen. Met een eigen tas graait hij meerdere producten mee, terwijl hij zichtbaar met zijn telefoon bezig is. Ondertussen loopt hij wat rondjes door de zaak en neemt de man van alles mee.

Handlanger

Vijf minuten later komt zijn handlanger binnen. Híj pakt wel een mandje en legt daar een linnen tasje in. Ook in die tas verdwijnt het één en ander, ook ditmaal zonder af te rekenen.

Beide heren verlaten - alsof er niks gebeurd is - de winkel. De politie wil de twee mannen graag pakken, maar tot op heden is dat helaas nog niet gelukt.