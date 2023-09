Ambitieuze zaalvoetbalicoon Mo Attaibi keert terug bij Amsterdamse jeugdliefde: "Ik maak m'n belofte waar"

Met een prachtige voetbal-cv keerde Mo Attaibi deze zomer weer terug bij Os Lusitanos. Als jonge getalenteerde zaalvoetballer begon hij bij de club in Amsterdam-West op landelijk niveau, nu is hij als aanvoerder het verlengstuk van trainer Eric de Jongh.

"Er is iemand overleden bij Os Lusitanos die me heel erg aan het hart gaat en ik had hem beloofd om terug te komen", deelt een open Mo Attaibi over de emotionele keuze om weer te spelen voor de Amsterdamse zaalvoetbalclub. "Ik maak m'n belofte dus waar." Afgelopen zondag scoorde de oud-jeugdspeler van Ajax het allereerste doelpunt ooit in de eredivisie voor Os Lusitanos.

Prijzen

Os Lusitanos versloeg tegenstander Groene Ster Vlissingen overtuigend met 6-3. Attaibi: "Hoop echt dat we mee kunnen doen om de prijzen, want ik ben nog niet vaak landskampioen geworden. Hoop dat het dit seizoen echt mee zit." Vrijdag gaat Attaibi met z'n team op bezoek bij BE'79 in Berkel-Enschot.