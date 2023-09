Verdachte voor moord op 34-jarige vrouw uit Blaricum langer vast

Thomas R., de man die ervan wordt verdacht zijn partner Amanda te hebben gedood, blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank vandaag tijdens een pro forma-zitting. In maart dit jaar werd de 34-jarige vrouw dood gevonden in haar huis aan de Roerdomp in Blaricum. De politie vermoedt dat Amanda om het leven is gekomen door een misdrijf.

Volgens het OM heeft de 34-jarige verdachte Amanda tegen haar hoofd en gezicht geslagen tegen haar been getrapt en is ze geduwd. Hierdoor zou ze zijn gevallen en kort daarna overleden. Ze verdenken Thomas R. daarom van moord en/of doodslag.

De verdachte ontkent zelf stellig iets te maken te hebben met de dood van zijn toenmalige vriendin. Dat vertelt hij vandaag in de rechtbank, die vol zit met zowel familieleden van het slachtoffer als van hemzelf. "Ik weet van mezelf dat ik haar niet om het leven heb gebracht. Ik vind het heel erg dat ze dood is. Ik zit er elke dag mee, het gaat erg slecht met me. Kan niet slechter eigenlijk."

Hij was naar eigen zeggen samen met zijn partner zwaar onder invloed van alcohol en drugs, waardoor Amanda zelf ten val is gekomen. Hij kan zich weinig herinneren van de dag zelf, maar weet nog wel dat hij haar 'met geen vinger' heeft aangeraakt. Volgens advocaat Jap-A-Joe wordt R. door mensen uit zijn omgeving ook niet gezien als een 'fysiek agressief' persoon. Hij zou 'enkel af en toe een kort lontje hebben'.

Voorlopige hechtenis

R. zit nog vast in de gevangenis in Lelystad, maar hoopte vandaag uit zijn voorlopige hechtenis te komen. Zijn advocaat verzocht de rechtbank daarom om de hechtenis op te heffen. Volgens Jap-A-Joe is er onvoldoende bewijs voor een stevige verdenking; zo zou uit verschillende rapporten blijken dat de dood van Amanda net zo goed veroorzaakt zou kunnen zijn door een noodlottig ongeval.

De rechter ging niet mee in het verzoek. De rechter legt uit aan R.: "U ontkent dat u betrokken bent bij het overlijden van uw partner, maar de politie en het OM hebben onderzoek gedaan en komen tot andere conclusies. Het is niet uit te leggen aan de maatschappij als u nu vrij komt." Van de rechter moet R. daarom in ieder geval in voorlopige hechtenis blijven tot de rechtszaak.

Het is nog niet duidelijk wanneer die is. Wel komt er nog een regiezitting op 20 december, ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.