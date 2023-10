24-jarige man in Landsmeer vastgebonden in de kast, mishandeld en afgeperst: "Enorm geschrokken"

Een 24-jarige man uit Amsterdam is in de nacht van maandag 5 juni op dinsdag 6 juni in een woning in Landsmeer vastgehouden en hard geslagen. Twee mannen deden dat om er vervolgens vandoor te kunnen gaan met zijn pinpas. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden, maar is nog altijd op zoek naar onder meer een jongeman die goed op beeld is vastgelegd.

Het gebeurde allemaal in een woning aan de Dorpsstraat in Landsmeer. De 24-jarige man was op bezoek bij een vrouw om geleend geld terug te krijgen. Maar na binnenkomst liep dat toch even anders dan gepland.

Opeens kwamen twee mannen binnen en werd de 24-jarige Amsterdammer vastgehouden in de kast en geslagen.

Rekening leeggeplunderd

De politie meldt dat er pinpassen- en codes zijn buitgemaakt. Later hebben hiermee meerdere pintransacties in zowel Landsmeer als Amsterdam plaatsgevonden. Er is zo'n 12 duizend euro van de pinpas gehaald.

De recherche heeft eerder een 21-jarige vrouw aangehouden. Zij zit op dit moment niet meer vast, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. De politie zoekt nog altijd naar de twee mannelijke verdachten die de man toetakelden en geld van zijn rekening plunderden.

De politie hoopt dat de verdachte snel wordt herkend, want hij is erg goed vastgelegd op camera als hij staat te pinnen met de ontvreemde pinpas van het slachtoffer. Dat gebeurde dezelfde nacht nog op de Overtoom in Amsterdam. Zie hierboven de beelden.

Slachtoffer 'enorm geschrokken'

Naar omstandigheden gaat het met het slachtoffer goed, maar de schrik zit er wel "enorm in". Hieronder een foto van het letsel dat het slachtoffer is aangedaan.

Tekst loopt na foto door.