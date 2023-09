'Fietssuggestiestroken' alweer weggehaald, nieuwe fietspaden voor Dijkweg in Andijk

Na veel onduidelijkheid worden de fietssuggestiestroken aan de Dijkweg in Andijk na drie maanden alweer weggehaald. In plaats daarvan worden de oude fietsstroken in ere hersteld. Een bewoner aan de Dijkweg spreekt van een bijzondere situatie, en stelt dat er in het afgelopen jaar drie keer sprake is van 'geldverkwisting'.

De Dijkweg in Andijk werd gisteren om 7.00 uur voor een groot gedeelte afgesloten. Vanaf de meubelzaak - op de hoek van de Dijkweg met De Weet - tot en met Wervershoof is het alleen voor bewoners en hulpdiensten mogelijk om over de weg te rijden. Op het asfalt zijn nieuwe strepen aangebracht, en daarmee keren de oude fietspaden weer terug.

Bouwbedrijf Heijmans is bezig om de witte lijnen, die ongeveer drie maanden geleden werden aangebracht, te vervangen door een zwarte streep. Daarmee verdwijnen de zogeheten 'fietssuggestiestroken'. "Dit zijn geen officiële fietspaden, omdat die alleen bedoeld zijn voor fietsverkeer en andere voertuigen die hierop mogen rijden", vertelde een woordvoerder van de gemeente Medemblik eerder. "Op deze banen worden fietsers begeleid, maar ander verkeer mag hier ook overheen rijden."

'Drie keer geldverkwisting'

Met deze situatie leek het net of er drie rijbanen op de Dijkweg waren. Een bewoner laat weten dat dit zorgde voor veel onduidelijke situaties. "Het zag er ook nog eens vreemd uit", vertelt hij.

Hij zou niet geïnformeerd zijn over de werkzaamheden. "Ik heb geen brief of bericht gehad. Niet van de gemeente en ook niet van Heijmans die het werk uitvoert. We zagen op borden dat de weg afgesloten werd. We wisten alleen niet waarom de weg dicht zou gaan."

De bewoner stelt dat er sinds vorig jaar drie keer sprake is geweest van geldverspilling. "Vorig jaar hebben ze eerst nieuw asfalt gelegd, met één rij strepen in het midden", zegt hij. "Die werden niet veel later weer weggehaald. Toen kregen we een weg met fietspaden, daarna kwamen de strepen die ze nu verwijderen. Ik vraag mij af hoeveel dit de gemeente kost..."

De gemeente kon nog geen reactie geven op waarom de stroken nu weer veranderd worden.