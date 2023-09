Enkhuizer basisschool De Tweemaster krijgt erkenning voor bijzondere anti-pestmethode

Basisschool de Tweemaster in Enkhuizen heeft een KiVa-certificaat gekregen. Een erkenning voor het anti-pestprogramma waarbij niet straffen centraal staat, maar waar kinderen juist zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sfeer in de school. Juist in deze week tegen het pesten een moment om bij stil te staan en te vieren.

Een docent die eerder ervaring had opgedaan met de methode kwam met KiVa aanzetten. "Het sprak ons direct aan. Omdat het heel erg gaat over de eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Je kan het namelijk niet alleen doen, maar je kan je er dan ook niet aan onttrekken. Je doet het dus samen."

Ze begrijpt dat het misschien wat zweverig klinkt. Maar de school gelooft heilig in de KiVa-methode, waarmee ze twee jaar geleden begonnen. "Je bent als school verplicht een anti-pestprogramma te hebben. Bij ons lag een hele oude en achterhaalde ergens achterin de kast. Toen zijn we gaan kijken wat bij ons past."

Kinderen die eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet straffen, maar sancties gericht op herstel. Ook directeur Annemieke Robert erkent dat het nog steeds wel tot gefronste wenkbrauwen leidt bij sommige ouders. Want is het tegengaan van pesten niet gewoon een kwestie van optreden tegen de pesters?

"Ik gaf les aan groep 2/3. Toen kwam er een jongetje bij mij die aangaf op het schoolplein altijd alleen te zijn. Daar hebben we toen met de klas over gesproken. Samen hebben we toen een oplossing bedacht, waardoor hij niet meer alleen was. We hebben toen een briefje op het raam geplakt en dat lazen kinderen uit andere klassen ook. Toen merkten we dat die ook andere klasgenoten opzochten die alleen waren."

Als derde school in West-Friesland heeft De Tweemaster een certificaat gekregen. Dat werd vanmorgen feestelijk onthuld op het schoolplein. De methode werkt voor de school. "Je moet er natuurlijk wel scherp op blijven, we volgens als team ook trainingen. We organiseren ouderavonden, geven uitleg bij intakegesprekken. En ook vullen de kinderen twee keer per jaar een monitor in, waarmee de sociale veiligheid in kaart wordt gebracht."

Tekst gaat verder onder de foto's van de feestelijkheden bij de onthulling van het certificaat.