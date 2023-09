Geliefde Huizer postbode Rob wordt in het zonnetje gezet: "Ik ben sprakeloos"

Jarenlang bracht Robert, beter bekend als Rob, pakketjes langs in Huizen. Hij was niet alleen een postbode, maar ook een vriend van de buurt. "Hij is zo integer, betrouwbaar en lief. Dit is iemand aan wie je je huissleutel zelfs zou toevertrouwen.'' zegt buurtbewoner Cunera over Rob.

Uit de hand gelopen

Buurtbewoner Nicolette nam het initiatief om iets aan Rob te geven, als blijk van waardering en schakelde de buurtapp in. "Een klein aardigheidje van de buurt, om te laten weten dat we hem gaan missen, bijvoorbeeld een bloemetje of cadeaubon. Het is een beetje uit de hand gelopen. De hele wijk was zo enthousiast, dat we nu een fantastisch cadeau voor hem hebben kunnen regelen."

De buurt stond klaar in de wijk waar hij pakketjes bezorgde om hem te verrassen na zijn laatste werkdag als postbode. Aangezien er veel geld was opgehaald, werd hij verrast met een cheque van 1.400 euro, hotelovernachting met zijn familie en een bos bloemen. Een grote verrassing voor Rob: "Ik ben sprakeloos en dat ben ik niet vaak."

Geen keuze

De reden waarom Rob stopt is een besluit van PostNL, en het valt hem zwaar. Hij werkte altijd als zelfstandige en moest nu in loondienst. Dit zou financieel onvoordelig zijn voor de Huizer, vandaar dat hij heeft besloten om te stoppen.