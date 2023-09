In dit tempo gaat Pavlidis naar de 48 treffers: "Zou heel bijzonder zijn"

Op het trainingscomplex in Wijdewormer kijkt Pascal Jansen met gemengde gevoelens naar het restant van Ajax - Feyenoord. De AZ-coach volgt van de ene kant met veel interesse al het voetbal, maar vindt de situatie van afgelopen zondag zeer spijtig. "Niemand is hier bij gebaat, want dit zijn twee prachtige clubs."

AZ-coach Pascal Jansen over gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord - NH Nieuws

Over anderhalve week gaat AZ zelf bij Ajax op bezoek in de Johan Cruijff Arena, maar Pascal Jansen gaat de Amsterdammers nu nog niet analyseren. Eerst staan er nog drie andere affiches op het programma. Om te beginnen morgenavond tegen Heracles. "Ze zijn weer terug in de eredivisie en altijd afwachten hoe ze het dan doen. Tot op heden hebben ze een aantal prima wedstrijden gespeeld en staan op een keurige negende plek." Pavlidis Belangrijke schakel bij AZ dit seizoen is Vangelis Pavlidis. De Griekse spits rijgt de doelpunten aaneen. Na vijf competitiewedstrijden staat hij op zeven treffers en als de aanvalsleider dit moyenne doortrekt, komt hij op 48 treffers. "Dat zou wel heel bijzonder zijn", aldus een lachende Jansen over zijn goalgetter. "Elk seizoen is hij weer beter geworden, dat vind ik wel een unieke kwaliteit." Tekst loopt door onder de video.

Elk seizoen wordt Vangelis Pavlidis beter volgens AZ-trainer Pascal Jansen - NH Nieuws

Martins Indi Niet alleen Pavlidis loopt met een glimlach rond bij de Alkmaarse club. Ook Bruno Martins Indi straalt weer van oor tot oor. Een jaar lang revalideerde de centrale verdediger van een bovenbeenblessure. Afgelopen weekend keerde hij eindelijk weer terug binnen de lijnen. "Hij is nu echt weer onderdeel van de selectie", vertelt Jansen over Martins Indi. Die dit seizoen kiest voor Alexandre Penetra en Riechedly Bazoer centraal achterin. "Hij zal zich er weer tussen moeten knokken." Tekst loopt door onder de video.

Weer fitte Bruno Martins Indi moet zich weer in het elftal knokken volgens AZ-coach Pascal Jansen - NH Nieuws

AZ en PSV zijn de enige ploegen in de eredivisie die nog het maximaal aantal punten hebben verzameld. De Eindhovense club komt ook morgenavond in actie. In eigen huis om 18.45 uur tegen Go Ahead Eagles. En de aftrap tussen AZ en Heracles is vlak daarna om 20.00 uur. Na afloop verschijnen verslag en reacties online en op de sociale kanalen van NH Sport.