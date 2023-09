'Laffe' Haarlemse verdachten van oplichting blijven voorlopig in de cel

De twee verdachten sloegen tussen november vorig jaar en januari 2023 toe in onder meer Bennebroek, Heemstede, Alkmaar, Hoofddorp en Alkmaar. Ze belden hun - over het algemeen oudere - slachtoffers op en deden alsof ze van een fraudedesk van de bank waren. Ze maakten de slachtoffers wijs dat er een virus op hun bankpas zat en dat een koerier de pas zou ophalen.

Daarbij werd ook de pincode ontfutseld en werden zelfs andere waardevolle spullen als telefoon, iPads en contant geld meegenomen. Volgens justitie hebben de Haarlemmers zeker 95.000 euro buitgemaakt. De 22-jarige man is verdachte in zestien zaken, de 25-jarige in vijftien zaken.

Lafaards

De officier van justitie noemt het 'ontzettend laf' dat de Haarlemmers hun pijlen richtten op kwetsbare ouderen. De rechter bepaalde maandag dat het tweetal dus in ieder nog drie maanden in voorarrest moet blijven. De inhoudelijke behandeling van de zaak laat nog op zich wachten. In december is er weer een tussentijdse zitting.