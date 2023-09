Strooien tijdens zomerse najaarsdag: gladheidsbestrijders klaar voor de winter

Het laatste waar je op deze mooie herfstdag aan denkt, is waarschijnlijk strooiwagens en winterweer. Maar hoe ver het ook lijkt, de gladheidsbestrijders van de provincie zijn zich al volop aan het klaarmaken voor als het zover is.

Het is alweer een half jaar geleden dat de strooiwagens van de provincie voor het laatst in actie zijn geweest. Reden genoeg om ze te onderwerpen aan een flinke inspectie. De afgelopen tijd zijn bij de negen steunpunten in Noord-Holland tientallen wagens van top tot teen onderzocht.

Strooiwagens en 22 graden

"Het is inderdaad wel raar met dit weer", legt Michel Hofland, coördinator gladheidsbestrijding bij de provincie, uit. "Maar wel lekker om zo een vlootschouw te houden", lacht hij.

Steunpunt Zwaag is de één na laatste locatie dat geïnspecteerd wordt. "Het gaat eigenlijk heel goed. Er zijn altijd wel kleine dingetjes. Maar het heeft een tijd stilgestaan, dus het moet wel werken. Daar kijken we nu naar."

Ook gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof komt kijken en krijgt uitleg over wat er allemaal gebeurt. "Het is wel gek om te zien op een dag waar het 22 graden wordt. Maar in september en oktober kan het weer zomaar omslaan en komt er nachtvorst. Een deel van ons werk is ook preventief strooien, dus dan moet alles er wel klaar voor zijn."

Winters vooruitzicht maakt blij

De zoutvoorraad, in heel Noord-Holland meer dan 5 miljoen kilo, is op orde. Genoeg om de 400 kilometer fietspaden en 600 kilometer autowegen te kunnen strooien. "Het begint toch wel te kriebelen als je zo bezig bent", aldus Hofland.

Waar veel weggebruikers gruwelen van gladde wegen, zorgt het bij sommige gladheidsbestrijders voor een twinkeling in de ogen. "Preventief strooien is natuurlijk vooral je ronde rijden. Maar als het echt sneeuwt, is het prachtig", aldus de coördinator.

Gelukkig is het nu nog niet zo ver. Maar als het nodig is, zijn de medewerkers en de strooiwagens er klaar voor.