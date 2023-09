Assendelft maakt zich op voor kermis én wielrennen: "Onlosmakelijk aan elkaar verbonden"

De optredens zijn gepland en de houten schotten gaan tegen de ramen van de kroeg: Assendelft maakt zich op voor een week kermis én de vijftigste Ronde van de Assendelft. Oudgedienden van de ronde Iwan, Dick en René zijn er maar wat trots op. "Het is de laatste koers van het jaar, daar werken de renners naartoe. En daarna is het de kermis en bier drinken!"

De prijzen worden steevast bij Grand Café Klinker uitgedeeld, waarna de renners even bij kunnen komen. "Het is de laatste koers van het jaar, daar werk je naartoe", zegt Iwan Neijzing, de zoon van Dick. "Daarna geniet je een weekje van de kermis en de kroeg."

Ook dit jaar is de start en finish op de Beemsterstraat. Door de jaren heen is de dorpsronde steeds professioneler geworden.

Het Wielercomité Assendelft organiseert de ronde in samenwerking met de wielerclub DTS. René Melk maakt deel uit van het comité en is blij met de ploeg. "Het is een hechte groep vrienden, al die jaren zo gebleven. Ik vind dat wel belangrijk, dat je het met een fijne groep mensen kan doen. Op het coronajaar na, is er al die vijftig jaar gefietst. De mensen verwachten wel dat er 'gewoon' een wielerronde georganiseerd wordt, haha."

Hoogtepunt

René reed zelf ook vele malen mee met de ronde, voor het eerst in de jaren negentig. "Ik woonde toen nog niet in Assendelft, het leefde nog niet zo bij mij. Toen ik hier later kwam wonen in 1989 ging het meer leven, werd ik ook wat fanatieker met het wielrennen. Deze ronde werd een hoogtepunt voor mij."

Bij Iwan ging het thuis in Assendelft ook alleen maar over wielrennen, dus was het logisch dat hijzelf ook mee ging doen. Voor hem is de gezelligheid één van de grote factoren van het succes. "En als wielrenner wil je gewoon goed fietsen voor het eigen publiek."