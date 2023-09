Zes jaar geleden stond Schiphol bomvol vanwege aankomst reuzenpanda's, nu vertrekt hun jong

Panda Fan Xing, de allereerste en tot op heden enige in Nederland geboren reuzenpanda, verlaat vandaag haar geboorteland. Ze vliegt via Schiphol naar haar oorspronkelijke thuisland, China. Het is een reis die zes jaar geleden ook door haar ouders werd gemaakt, zij het in omgekeerde richting. NH blikt terug.

Foto: Fan Xing gaat naar China - Ouwehands Dierenpark

De reuzenpanda is inmiddels in een reiskist naar Schiphol vervoerd en in het vliegtuig geladen. Samen met een verzorger van Ouwehands Dierenpark in Rhenen en een Chinese dierenarts gaat ze een reis van zo'n tienduizend kilometer maken. De eindbestemming is een opvangcentrum in China, waar panda's worden gefokt. Een teken van vriendschap Haar ouders, Wu Wen en Xing Ya, maakten jaren geleden zo'n zelfde reis vanuit China naar Nederland. Ze zijn voor vijftien jaar uitgeleend aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De komst van deze panda's werd gezien als een grote eer, omdat het een eeuwenoud gebruik van China is om panda’s uit te lenen als teken van vriendschap. Tekst gaat verder onder de video, waarin teruggeblikt wordt op de aankomst van de panda's op Schiphol.

De reuzenpanda's vlogen samen met zo'n driehonderd andere passagiers rechtstreeks vanuit de Chinese stad Chengdu naar Schiphol. Ze kwamen aan op woensdag 12 april 2017 en werden groots verwelkomd. Honderden mensen stonden de panda's op Schiphol op te wachten. Met een heftruck werden de grote kisten met de panda's een vrachtwagen geladen en vervolgens waren de dieren in de cargo-hal van KLM aan het publiek gepresenteerd. Nog op dezelfde avond reisden de dieren door naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar een spiksplinternieuw verblijf was gebouwd. Tekst gaat verder onder de video van Ouwehands Dierenpark, waarin het leven Fan Xing te zien is: van geboorte tot vertrek uit de dierentuin.

Tijdlijnvideo reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark - Ouwehands Dierenpark

Bijna drie jaar na aankomst in Nederland, werd Fan Xing geboren: op 1 mei 2020. Het is de eerste en tot nu toe enige panda die in Nederland is geboren. Het land was in rep en roer, net zoals bij de aankomst van haar ouders in Nederland. Vruchtbaar Ouwehands Dierenpark hoopt dat Wu Wen en Xing Ya opnieuw een jong krijgen, nadat Fan Xing naar China is vertrokken. Een vrouwtjespanda paart niet als ze nog een jong bij haar heeft. Maar ook zonder jong zal het lastig worden. Vrouwtjes zijn namelijk maar een tot drie dagen per jaar vruchtbaar.

Foto: Fan Xing wordt uitgezwaaid - Ouwehands Dierenpark