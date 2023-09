Minder daklozen? Hulporganisaties zien het tegenovergestelde

Opvangorganisaties voor dak- en thuislozen in Noord-Holland kunnen zich niet vinden in de berichtgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het afgenomen aantal daklozen in Nederland. "Ik vind het heel bijzonder, wij zien echt het tegenovergestelde", zegt Hil Rabenberg, directeur van opvangorganisatie dnoDoen.

Zijn organisatie zit in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaanstad. "We zien het in de cijfers terug", legt Rabenberg uit. "In Alkmaar verhuisde onze 24-uursopvang afgelopen juni naar een grotere locatie. We gingen van 26 plekken naar 46 plekken. Die nieuwe locatie zat meteen vol. En het zijn niet alleen de cijfers. Kijk op straat, dan zie je het gewoon."

Volgens cijfers van het CBS had Nederland vorig jaar naar schatting 26.600 daklozen tussen de 18 en 65 jaar. Het jaar ervoor zouden er dat nog 32.000 zijn geweest. Het is weliswaar een landelijk cijfer, maar Rabenberg kan zich niet voorstellen dat de regio gedekt door dnoDoen heel sterk afwijkt van de rest van Nederland.

Volgens het CBS staat 38 procent van de daklozen ingeschreven in één van de grote vier steden in Nederland. HVO-Querido verzorgt opvang en begeleiding van daklozen in Amsterdam, Haarlem en regiogemeenten. Bestuurder Douwe van Riet liet aan het ANP weten dat ook in zijn organisatie 'exact het tegenovergestelde in praktijk wordt gezien' dan wat de CBS cijfers vertellen. Van Riet: "We zien dat veel meer mensen op straat leven. De druk op onze dag- en nachtopvang neemt toe."

Ook volgens het Leger des Heils in Amsterdam neemt het aantal daklozen juist toe. "We herkennen de daling niet. De cijfers van het CBS geven een vertekend beeld", laat een woordvoerder weten.

Volkshuisvesting en bezuinigingen

De opvangorganisaties noemen allemaal het volkshuisvestingprobleem als één van de oorzaken van de toename van het aantal daklozen. "En ook de bezuinigingen in de zorg spelen een rol", zegt Rabenberg. "Het is daardoor moeilijker geworden om de juiste hulp te bieden aan ernstig verslaafden of mensen met ernstige psychische klachten. Daardoor nemen de problemen vaak verder toe en eindigen mensen ook op straat."

Volgens Rabenberg is er ook nog een toename van economische daklozen, die dnoDoen niet opvangt. "Die komen er eigenlijk nog bij. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in de problemen zijn gekomen na een scheiding. Maar als ze geen andere, bijkomende problematiek hebben, dan kunnen wij ze geen plek bieden", zegt de bestuurder.