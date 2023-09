Metamorfose Hilversumse Gijsbrecht van Amstelstraat gaat meer dan 3 miljoen kosten

Er wordt al jaren gesproken over de herinrichting van de winkelstraat. Het is namelijk een erg drukke straat met lossende vrachtwagens en veel auto's. Na de herinrichting is de auto te gast in de straat, wat meer ruimte geeft aan voetgangers, fietsers en groen. Het tweerichtingsverkeer verdwijnt niet.

Het plan

Na allerlei onderzoeken is er nu een ontwerp voor de straat. Het aparte fietspad verdwijnt en de fietser gaat terug naar de rijbaan. Hierdoor ontstaat er extra ruimte voor voetgangers. De doorstroming wordt vaak belemmerd door laden en lossen op de rijbaan, wat tot gevaarlijke situaties leidt. In de nieuwe situatie komt een algeheel stopverbod op de weg en worden ruime laad- en losvakken gemaakt. Daarnaast verdwijnen er in totaal 22 parkeerplaatsen.

Door deze aanpassingen ontstaat er meer ruimte voor groen, zitplekken, tuinen en terrassen. Dit was een specifieke wens van de ondernemers. Ten opzichte van de huidige inrichting is er straks ongeveer 1.000 vierkante meter minder steen in de straat en wordt dit vervangen door groen.

