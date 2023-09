De Peiling: met welk speelgoed ben jij groot geworden?

Je kunt er huizen, treinen, helikopters en ruimteschepen mee bouwen. Lego is al jaren ontzettend populair en niet alleen onder de jeugd. Het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn heeft de tentoonstelling over de bouwsteentjes zelfs wegens succes verlengd. Speelde jij vroeger ook met Lego of misschien nog steeds? Of ben je met ander speelgoed groot geworden zoals poppen of de tol?

Het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn heeft al 85.000 bezoekers mogen ontvangen sinds ze in december de tentoonstelling over 90 jaar Lego opende. Door het grote succes wordt de expositie nu verlengd tot 7 januari 2024. De populariteit van de bouwsteentjes stijgt nog altijd en is niet meer alleen gericht op jonge bouwers. 40 procent van de producten die Lego maakt is inmiddels voor volwassenen.

Blokken, knikkers of de tol

Niet alleen de plastic steentjes zijn gewild, ook poppen en dan voornamelijk Barbie zijn populair. Dat komt door het grote succes van de film over het vrolijke pop met roze kleding. Maar misschien speelde je vroeger helemaal niet met Barbie of Lego maar juist met modeltreinen, blokken, knikkers of de tol. Met welk speelgoed ben jij groot geworden?