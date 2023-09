Circuit Zandvoort mag nieuwe toegangsweg alleen gebruiken tijdens Formule 1

De nieuwe toegangsweg naar het Circuit Zandvoort mag alleen worden gebruikt tijdens de Dutch Grand Prix en niet tijdens andere evenementen op het circuit. Dat heeft de Raad van State bepaald. In de zaak stond de gemeente Zandvoort lijnrecht tegenover de provincie Noord-Holland.

De rechter bepaalde eerder al dat de nieuwe weg tussen de N200 (Boulevard Barnaart) en het circuit alleen tijdens de Formule 1 mag worden gebruikt en in geval van calamiteiten door de hulpdiensten. De aanleg was al omstreden, omdat de weg door een Natura 2000-gebied loopt.

Verkeersveiligheid

Het circuit wilde de weg ook gebruiken tijdens vijftig andere evenementen per jaar, om een parkeerterrein toegankelijk te maken. De gemeente Zandvoort gaf daar toestemming voor, maar de provincie was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Volgens het college van gedeputeerde staten is de verkeerssituatie te gevaarlijk.

Voertuigen die gebruik willen maken van de nieuwe toegangsweg moeten namelijk een wandelpad, een busbaan en twee fietspaden oversteken. Tijdens de Dutch Grand Prix is dat geen probleem, omdat de N200 dan is afgesloten voor het verkeer. De rechtbank gaf de provincie eerder al gelijk. Het circuit stapte vervolgens naar de hoogste rechter, de Raad van State, maar krijgt daar nu ook nul op het rekest.

Omgevingsvergunning

De gemeente Zandvoort verleende eerder een omgevingsvergunning waarbij de nieuwe toegangsweg ook bij vijftig andere evenementen op het circuit mocht worden gebruikt. Die omgevingsvergunning is terecht door de rechtbank verworpen, vindt de Raad van State. Het vaker inzetten van de toegangsweg zou de doorstroming op de N200 behoorlijk hinderen op die extra dagen.

De gemeente en het circuit is om een reactie op de uitspraak van de Raad van State gevraagd. Die reactie volgt later.