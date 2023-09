Zelfde teams, zelfde achterstand: Ajax hervat gestaakte Klassieker en dit kun je verwachten

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord was een gitzwarte wedstrijd in het Nederlandse voetbal. Voor het eerst werd de wedstrijd tussen de twee aartsrivalen gestaakt en dat zorgde voor behoorlijk wat commotie. Vanmiddag spelen Ajax en Feyenoord het beladen duel uit, zonder publiek dit keer. Wat kunnen we daar van verwachten?

Foto: Ajax - Feyenoord - Pro Shots / Kay Int Veen

Alles rond de wedstrijd volgen? Check ons liveblog Sport Liveblog: Pier Eringa treedt terug als voorzitter Raad van Commissarissen Ajax

In de Johan Cruijff Arena bereikte de frustratie bij de supporters een kookpunt in de wedstrijd tegen Feyenoord. De Rotterdammers stonden in Amsterdam met 0-3 voor. Wat volgde was een aaneenrijging van wangedrag op zowel de tribunes als buiten het stadion. Een toeschouwer gooide bier op het veld en later werd er aan de kant van de F-Side vuurwerk op het veld gegooid. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük moest de wedstrijd volgens het protocol staken. Wat volgde was een totale chaos buiten het stadion. Gitzwarte dag Waar een groot deel van de ruim 55.000 toeschouwers vreedzaam en met grote frustratie over de gang van zaken het stadion verliet, maakte een deel van de supporters het bijzonder bont. De hoofdingang van de Johan Cruijff Arena werd bestormd en een kleine groep hooligans stond binnen. Stoeptegels vlogen buiten door de lucht en de ME zette traangas in om de menigte tot kalmte te manen. De gitzwarte dag in het Nederlandse voetbal was geboren.

"We hebben vooraf al opgeschaald omdat we dit ten koste van alles wilden voorkomen, maar dat is niet gelukt en dat doet heel erg pijn" Jan van Halst, tijdelijk algemeen directeur Ajax

Voor de camera's van ESPN verscheen een aangeslagen Jan van Halst. Begin september werd hij benoemd tot tijdelijke algemeen directeur van Ajax. "We hebben vooraf al opgeschaald omdat we dit ten koste van alles wilden voorkomen, maar dat is niet gelukt en dat doet heel erg pijn", aldus een zichtbaar gespannen Van Halst. Ook een gefrustreerde Ajax-trainer Maurice Steijn sprak van een 'gitzwarte middag' in de Arena. Niet alleen omdat zijn ploeg na 55 minuten met 0-3 achter stond tegen Feyenoord, maar ook vanwege de ongeregeldheden rondom het strijdtoneel. Tekst loopt door onder de video.

Supporters vernielen de ingang van de Arena - NH Nieuws

Rond half zes was het volgens de politie weer enigszins rustig rond het stadion en begon het politieke spel over wat te doen met het restant van de wedstrijd. De situatie was dat Feyenoord na 55 minuten voetbal met 0-3 leidde, waarna er verschillende geluiden klonken. "Alles wat er nu besloten wordt, is competitievervalsing", sprak Feyenoord-trainer Arne Slot. Ajax speelde donderdag en wij dinsdag, dus niet alleen mentaal, maar ook fysiek zou hun minste fase nu juist aanbreken. Het is hoe dan ook competitievervalsing. De vraag is wat de KNVB gaat doen om dat zoveel mogelijk te beperken", zei Slot direct na afloop. Dreigen met juridische stappen Met het staken van de wedstrijd, kwam ook veel onduidelijkheid over wanneer die zou worden afgemaakt. Het uitspelen op die dag was geen optie, waarna de partijen met elkaar in gesprek gingen over het hoe en wat. Snel uitspelen leverde een probleem op, want Ajax zou vanavond tegen FC Volendam spelen. Ajax en Feyenoord hebben een druk programma vanwege de Europese verplichtingen. De eerst mogelijke vrije datum zou dus pas in november zijn tijdens een bekerronde waar zowel Ajax als Feyenoord nog niet in hoeven uit te komen. Feyenoord zat er niet op te wachten om de resterende 35 minuten in te halen in november en overwoog juridische stappen te nemen als dat wel zo zou zijn. De KNVB kwam maandagmiddag met het besluit dat het duel woensdagmiddag om 14.00 uur uitgespeeld wordt, zonder supporters. De wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam moet daardoor worden verplaatst. "Dit is pas competitievervalsing", schreef een boze Volendam-voorzitter Jan Smit op Instagram. De Volendammers waren verbolgen over het besluit. De Amsterdammers, en ook de Volendammers, leken in eerste instantie niet akkoord te gaan en dreigden beiden met juridische stappen. Uiteindelijk legden beide ploegen zich neer bij het besluit van de KNVB, maar onvrede over hoe de voetbalbond tot het besluit was gekomen bleef wel. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Vuurwerk bij supporters Ajax - Feyenoord - Pro Shots / Stanley Gontha

In de tussentijd was ook veel aandacht voor het probleem met voetbalsupporters. Eerder dit jaar werd de Klassieker in Rotterdam al gestaakt na het 'aanstekerincident' met Davy Klaassen. Nu is het in Amsterdam raak en burgemeester Femke Halsema is daar inmiddels behoorlijk klaar mee. "De club is zelf verantwoordelijk voor wat er in het stadion gebeurt en heeft daar eigen beveiligingspersoneel voor. De afspraak is dat er geen vuurwerk in het stadion mag zijn. Blijkbaar wordt er onvoldoende gefouilleerd, want dit is niet de eerste keer", zei Halsema maandag in Nieuwsuur.

"Blijkbaar wordt er onvoldoende gefouilleerd, want dit is niet de eerste keer" Burgemeester Femke Halsema

"Er moet één-op-één gefouilleerd worden. Ik vind ook dat er bij de F-side netten opgehangen moeten worden en dat er stadionverboden moeten worden afgegeven, desnoods levenslang. En die moeten ook worden gehandhaafd", zegt Halsema, die adviseert om vakken leeg te houden. "Als er zoveel wangedrag is bij een groep hooligans, zal je je rug moeten rechten en laten zien wat je wel en niet accepteert." Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies