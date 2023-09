Automobilist omgekomen bij ongeluk met vrachtwagen op N99 bij Hippolytushoef

Bij een ongeluk op de N99 tussen een vrachtwagen en een personenauto vanochtend is de automobilist omgekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Vanwege politieonderzoek is de weg tussen Hippolytushoef en Den Oever afgesloten.

Het ongeluk gebeurde om 7.30 uur op de N99 bij Hippolytushoef. De politie doet onderzoek naar zowel de toedracht van het ongeluk als naar de identiteit van het slachtoffer.

Volgens standaardprocedure bij een dodelijk ongeluk is de vrachtwagenchauffeur aangehouden en wordt hij verhoord. Dat zegt overigens nog niets over de schuldvraag.

De weg is in beide richtingen dicht. Het is nog niet bekend hoe laat de weg weer vrij is.

Verkeer moet omrijden via de N240 via Slootdorp.