Komst skatepark naar Julianapark definitief: "Binnenkort om tafel met alle partijen"

Er komt definitief een nieuw skatepark aan de Nieuwe Wal in Hoorn. De gemeenteraad van Hoorn stemde met een nipte meerderheid voor het voorstel. "Het was even spannend, maar we zijn blij dat er nu een definitief besluit ligt na een lang traject", vertelt Jens Stuifbergen namens de skaterswerkgroep.

Over de locatie voor een nieuw skatepark in Hoorn wordt al jaren gesteggeld. Meerdere opties werden besproken, waarop het Julianapark werd aangewezen als nieuwe locatie. Toch waren de zorgen daarmee niet verdwenen. Zo werd het proces vertraagd, omdat er eerst een grondig bodemonderzoek verricht moest worden. Vorige week werden de resultaten bekendgemaakt. Uit de rapporten bleek dat de bodem geen problemen oplevert voor de aanleg van het nieuwe skatepark.

Verschillende partijen lieten gisteravond tijdens de vergadering weten dat zij toch nog zorgen hebben over het aangewezen gebied. Zo bestaan er nog steeds zorgen over de verontreinigde grond, en zou een andere partij graag zien dat het park in een buurt komt dat dichter bevolkt is.

Desondanks werd gisteravond met een nipte meerderheid voor het voorstel gestemd om het skatepark bij de Nieuwe Wal aan te leggen. De raad in Hoorn stemde met 18 stemmen voor, en 17 stemmen tegen.

Volgende punt is omgevingsvergunning

Jens Stuifbergen, die namens de skaterswerkgroep aanwezig was bij de raadsvergadering, is blij dat er een positieve uitslag is gekomen. "Een opluchting zou ik het niet willen noemen. Het is wel fijn dat we er na dit lange traject een besluit is genomen wat in ons voordeel valt", zegt hij. "Het is een stap in de goede richting, want het groene licht is er."

Volgens Stuifbergen betekent het besluit niet dat het skatepark bij wijze van spreken voor het einde van het jaar is gebouwd. "Er moet, wat ik begrepen heb, nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden", licht hij toe. "Dat kan nog lastig worden, aangezien er in het verleden meerdere bezwaren zijn aangetekend en er in het proces veel tegenstrijd was van bewoners uit het Julianapark."

Volgens de skater is het van belang dat er binnenkort een gesprek komt met de mensen die eerder een burgerinitiatief hebben opgesteld. "We hebben nu als skaters de locatie toegezegd gekregen, maar dat betekent niet dat we nu geen rekening meer hoeven te houden met dit initiatief. Voor de volgende stap moeten we met z'n allen op één lijn zitten, en iedereen bij het proces betrekken", vertelt Stuifbergen. "Een datum hebben we nog niet, maar dat zal ergens in de komende maanden moeten plaatsvinden. Ik hoop, na de lange vertraging in het proces, op een effectieve en voorspoedige voortgang."