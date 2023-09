Verdachte opgepakt na overval op avondwinkel in Amsterdam-Noord

Een avondwinkel aan de Lucien Gaudinstraat in Amsterdam-Noord is vanavond overvallen. De verdachte kon snel na de overval door agenten een paar straten verderop worden aangehouden.

De avondwinkel werd rond 19.30 uur door de verdachte overvallen. De overvaller kwam de zaak binnen met een mes en ging er vervolgens van door in de richting van het Banneplein. De overvaller kon kort daarna op het Parlevinkerpad worden aangehouden door de politie.

De agenten hadden de verdachte snel te pakken, omdat zij nog in de buurt waren. Bij een supermarkt op het Banneplein had een half uur eerder namelijk iemand geprobeerd dingen te stelen. Motoragenten vonden op basis van signalementen de verdachte. Een politiewoordvoerder laat weten dat er gericht is met een taser, maar dat deze niet gebruikt hoefde te worden omdat de verdachte zich vrij snel overgaf. De politie onderzoekt of de overval en de poging tot diefstal met elkaar te maken hebben.