Omtzigt doet mee met verkiezingen in Noord-Holland, Haarlemse strafrechter op plek 3

Pieter Omtzigt doet met zijn pas opgerichte partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) in heel Nederland mee met de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei hij tijdens de presentatie van zijn kandidatenlijst. Hoog op de lijst staan een voormalig wethouder uit Hilversum en Haarlemse strafrechter. Ook een Amsterdams raadslid maakt de overstap naar de nieuwe partij.

Eerder liet Omtzigt nog weten dat hij met zijn partij niet per se de grootste wilde worden. Of hij in alle kieskringen mee zou doen, was dan ook niet zeker.

Meedoen in slechts een paar kieskringen zou het aantal stemmen op zijn partij binnen de perken kunnen houden, zodat de partij de tijd had om rustig te groeien. Vanavond maakt de politicus dus bekend dat in heel Nederland op hem gestemd kan worden.

Hilversumse op plek 2

Op plek twee staat de Hilversumse Nicolien van Vroonhoven-Kok. Van 2014 tot 2018 was ze raadslid in Hilversum. Ook zat ze namens het CDA in de Tweede Kamer.

De Haarlemse strafrechter Judith Uitermark staat op de derde plek op de lijst. Uitermark is gespecialiseerd in mediation tussen slachtoffers en daders.

Ook het Amsterdamse raadslid Diederik Boomsma (CDA) staat op de lijst, op plek 23. Hij liet begin deze maand nog weten in gesprek te zijn met de partij, maar nog geen keuze te hebben gemaakt. Boomsma geeft zijn zetel in de gemeenteraad per direct op.

De CDA bedankt Boomsma voor zijn jaren als raadslid in de stad. "Diederik heeft op eigenzinnige en vastberaden wijze de afgelopen jaren het college scherp gehouden en het opgenomen voor vele Amsterdammers die zich tegenover het stadsbestuur vonden", aldus Gregor Rossen, co-voorzitter van het CDA-Amsterdam.

In totaal solliciteerden bijna 2500 mensen naar een plekje op de lijst. In totaal zijn 44 mensen geselecteerd, waarvan zes Noord-Hollanders. In recente peilingen komt NSC uit op ongeveer 25 zetels.

De hele kandidatenlijst: