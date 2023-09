Alkmaarder Marco Borsato wordt definitief vervolgd voor ontucht met minderjarig meisje

De beschuldiging aan het adres van Borsato dook twee jaar geleden op op zogenoemde online juicekanalen, en zouden verband houden met een aangifte van aanranding door een destijds minderjarige dochter van een ex-werkneemster.

Geert-Jan Knoops, de advocaat van de zanger, noemt de beslissing van het OM "onbegrijpelijk en onvolledig." Borsato ontkende eerder alle beschuldigingen en deed ook tegenaangifte van smaad en laster. In deze zaak is nog geen beslissing genomen.

Volgens Knoops bevat het door de verdediging aangedragen onderzoeksdossier "maar liefst 29 ontlastende getuigenverklaringen en bewijsmiddelen die Borsato's onschuld ondersteunen en belastend zijn voor de aangeefster."

Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.

Carrière al langer stil

De carrière van de populaire zanger ligt sinds de aantijgingen op z'n gat. Ook stopte hij met zijn werk voor War Child, waar hij ambassadeur voor was.

Dit was niet het enige onderzoek dat de afgelopen jaren tegen de Alkmaarse zanger liep. Aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag bij 'The Voice' werden in maart wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

Alkmaarders reageerden eerder geschokt en bezorgd toen de verdenkingen bekend werden. Sinds vorige maand wordt een Facebook-bericht #wezijnjenietvergetenmarco fanatiek gedeeld in en om Alkmaar.