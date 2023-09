CDA-raadslid Diederik Boomsma op kieslijst bij partij Pieter Omtzigt

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma staat op de kieslijst van de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt. Het Amsterdamse raadslid komt binnen op plek 21 op de lijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Begin deze maand liet Boomsma weten in gesprek te zijn met de partij, maar dat hij nog geen keuze had gemaakt. Boomsma geeft zijn zetel in de gemeenteraad per direct op.

De naam van Boomsma, die vorig jaar nog werd verkozen tot 'beste raadslid van Nederland', zong al een tijd rond bij de partij van Omtzigt. Na de eerste commissievergadering na het reces liet Boomsma voor de camera weten dat hij al 'in verleiding kwam' om voor NSC te kiezen, maar dat hij nog niet had besloten wat hij ging doen.

Met zijn plek op de lijst van de partij lijkt Boomsma de Tweede Kamer te gaan halen. In de laatste zetelpeilingen van I&O Research van halverwege september kwam NSC namelijk uit op 28 zetels. In nog geen enkele peiling is de partij onder de 25 zetels gezakt.

Boomsma is sinds 2016 fractievoorzitter in de gemeenteraad voor het CDA. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 werd het nog spannend of Boomsma in de raad kon blijven, aangezien de zetel voor de partij niet zeker was. Uiteindelijk behaalde het CDA toen toch een zetel en kon Boomsma door.

Reactie Boomsma

Boomsma laat in een reactie weten het CDA en alle leden dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat ze hem hebben gegeven de afgelopen jaren. "Ik zal mij altijd blijven inzetten voor onze schitterende stad." Voor Boomsma is het nu wel tijd om zich aan te sluiten bij een nieuwe beweging. "Nederland is de afgelopen jaren in tal van technocratische fuiken gezwommen, waarbij gezond verstand en de menselijke maat uit het zicht zijn geraakt. Ik wil me nu inzetten voor een beter bestuur, een overheid die haar kerntaken goed uitvoert en een herstel van het vertrouwen."

CDA Amsterdam

Boomsma geeft zijn zetel in de gemeenteraad op, zo laat het CDA weten. De partij staat vanaf vandaag onder de leiding van Rogier Havelaar, de nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA-Amsterdam.

De partij bedankt Boomsma voor zijn jaren als raadslid in de stad. "Diederik heeft op eigenzinnige en vastberaden wijze de afgelopen jaren het college scherp gehouden en het opgenomen voor vele Amsterdammers die zich tegenover het stadsbestuur vonden", aldus Gregor Rossen, covoorzitter van het CDA-Amsterdam. "We waarderen hoe Diederik dit proces met ons heeft besproken, deze beslissing is niet lichtzinnig genomen en we wensen Diederik veel succes in zijn nieuwe rol."

Bekijk hier het interview met Boomsma na de eerste commissievergadering na het reces: