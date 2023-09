Jaar cel en tbs voor Hilversummer die uit het niets jonge fietsster neerstak

De Hilversummer (38) die vorig jaar mei vanuit het niets een jonge fietsster aanviel met een mes, moet een jaar de cel in. De rechtbank heeft hem daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd.

De verdachte had die dag al ruzie gehad met een serveerster in een café, waarna hij boos is vertrokken naar huis.

Hij zei iemand die hem niet beviel iets aan te gaan doen en haalde thuis een mes.

Neergestoken

Het 17-jarige slachtoffer haalde de verdachte in tijdens het fietsen.

Toen ze bij het stoplicht wachtte, viel hij haar aan en stak hij haar vier keer met een mes, zo bleek terug te zien aan de verwondingen.