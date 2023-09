Schaatsers opgelet: Alkmaarse ijsbaan schuift seizoen op

Schaatsers met winterkriebels moeten nog even geduld hebben: ijsbaan de Meent in Alkmaar verschuift het seizoen namelijk met twee weken. Daardoor kan er volgend jaar ook nog in maart worden geschaatst én dalen tegelijkertijd de energiekosten van oktober. "Regelmatig wordt gevraagd of we het seizoen kunnen verlengen. Dat blijkt niet haalbaar. Het ligt voor de hand deze duurzame oplossing te kiezen en het seizoen te verplaatsen."

IJsbaan de Meent opent de 400-meterbaan dit seizoen pas op vrijdag 27 oktober. De ijsbaan is ook twee weken langer geopend, namelijk tot en met zondag 31 maart. "Hiermee bieden we schaatsers ook dit jaar een seizoen van 22 weken."

Het koel houden van de ijsbaan kost veel energie. Daarbij zijn de afgelopen jaren de nachten in oktober steeds warmer geworden. In 2019 moest de baan die maand tijdelijk dicht, omdat er door het warme weer een laag water op het ijs lag. "In maart liggen de temperaturen in de nacht lager, waardoor we dan minder energie gebruiken. Het blijft een seizoen van 22 weken, maar dan duurzamer. Aan het einde van het seizoen horen we graag hoe dit is ervaren."

Energieneutraal

De energietransitie vraagt veel van de energie slurpende sector. Sinds 2016 heeft het sportcomplex in Alkmaar daarom alles uit de kast getrokken om energieneutraal te worden. "Inmiddels liggen er 2.650 zonnepanelen op het dak en is er een speciale batterij aangeschaft om elektriciteit in op te slaan. Het gebouw wordt verwarmd met de warmte uit de ijsmachine."