Artis krijgt toch steun van het Rijk voor restauratie aquarium

In totaal stelt het ministerie 15 miljoen euro beschikbaar voor het onderhoud van vier grote monumenten in het land, Artis krijgt daar dus het grootste gedeelte van. Het geld komt uit het extra budget dat door de staatssecretaris beschikbaar is gesteld voor de restauratie van grote monumenten.

"Het is fijn dat we het aquarium van Artis op deze manier kunnen helpen", aldus Uslu. "Het is een bijzonder monument dat we voor deze en volgende generaties willen behouden. Tegelijkertijd ben ik me er zeer van bewust dat we hiermee absoluut niet alle problemen oplossen die er zijn bij dit soort grote restauraties. Samen met provincies en gemeenten gaan we kijken wat er nodig is en wat er mogelijk is."