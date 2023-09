Wéér spannend voor Jolanda en Peter: nieuwe storm dreigt over hun net geopende B&B te razen

De verf is nog niet droog of er hangt een nieuwe storm als zwaard van Damocles boven de net geopende bed & breakfast van oud-Wormers Jolanda en Peter. Drie weken geleden vernietigde een modderstroom hun Griekse B&B, nu dreigt storm Elias opnieuw schade aan te richten.

Het stel heeft keihard gewerkt om hun B&B opnieuw te kunnen openen. Met 14 man hebben Jolanda Roggeveen en Peter Kwast modder geschept, de hogedrukspuit is meermaals over het terrein gegaan en het zwembad moest worden uitgebaggerd.

De eerste gasten waren net ontvangen. Tot Jolanda vandaag dit bericht stuurde: "Nee! Het alarm op beider telefoons gaat af." Het alarm luidt 'Warning message about severe weather conditions in your area.' Met andere woorden: noodweer op komst.

Het koppel laat weten 'medium gespannen' te zijn, want ze hebben daar naar eigen zeggen geen ruimte voor. "We zijn koud open, en nu dit. We kunnen weer niks, alleen maar afwachten."

Voorspellingen

Volgens de voorspellingen begint het rond een uur of acht vanavond met regenen. Rond elf uur slaat dat om in onweer, en dat zal tot diep in woensdagmiddag doorgaan. "Er staat nu dat er net boven de 20 millimeter regen zal vallen. Dat is minder dan de vorige keer. Daar houden we ons nu aan vast, maar we gaan het meemaken."

De twee hebben ter voorbereiding alles naar binnen gehaald wat er buiten stond: "Al is dat niet erg veel meer."