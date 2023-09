Alkmaar laat jonge ouders kennismaken met wasbare luiers: "Op de kleintjes letten"

Minder afval, minder kosten: er zitten veel voordelen aan wasbare luiers, vindt de gemeente Alkmaar. Toch kiezen jonge ouders nog vaak voor wegwerpluiers. Die pak je nu eenmaal makkelijk uit de zak en als de luier afgaat, kan 'ie gewoon 'op de grote hoop'. Alkmaar wil ouders prikkelen om het over een andere boeg te gooien met een wasbare variant: "Het is echt een kennismaking."

Door gezinnen gratis luierpakketten aan te bieden hoopt de gemeente de afvalberg in Alkmaar weer een beetje terug te dringen. "Want wegwerpluiers zorgen voor veel afval dat vermeden kan worden door stoffen luiers te wassen. Dat zet zoden aan de dijk", zegt wethouder duurzaamheid Christian Schouten tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

De bedoeling is dat veertig gezinnen meedoen aan het Alkmaarse 'luierprogramma'. Er zijn inmiddels al 35 aanmeldingen van gezinnen die de wegwerpluiers verruilen voor verschillende varianten van wasbare luiers, zodat ze zelf kunnen ontdekken wat het prettigst werkt.

Kleine stapjes

Op het initiatief komen volgens de wethouder veel positieve reacties. "Het zit 'm in de mindset: mensen enthousiasmeren." Getuige het hoge aantal aanmeldingen lukt dat, maar toch is niet iedereen overtuigd. "Ik hoor ook wel: zet dit nou zoden aan de dijk. Daar zeg ik dan op: als je niets doet, gebeurt er in ieder gevál niets. Het gaat ook om de kleine stapjes. Dus in dit geval letterlijk: op de kleintjes letten."

Voor het luierproject wordt samengewerkt met Caroline Beelen, dé expert in Noord-Holland als het om wasbare luiers gaat. Beelen was bijvoorbeeld in 2021 nog betrokken bij de recordpoging 'wasbare luiers verschonen'.

