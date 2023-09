Speeddaten met buren: Hilversumse wijk werkt op leuke manier aan 'nabuurschap'

Een kopje suiker lenen, helpen een ikea-kast in elkaar te zetten of elkaar de reservesleutel van je huis geven; je buren. Sommigen kennen elkaar heel goed, maar velen spreken elkaar eigenlijk nauwelijks. De Hilversumse wijk Klein Rome heeft er een oplossing voor: speeddaten met je buren.

Per ronde waren er twintig deelnemers. Eerst was het nog een beetje zoeken maar al snel kwamen de gesprekken goed op gang. Om te helpen lag er een boekje op tafel, met op bladzijde 62 een aantal tips. Een aantal mensen gaf toe het lastig te vinden om een gesprek op gang te houden, bang om stil te vallen.

Na een tijdje moesten de deelnemers wisselen van gesprekspartner. “Oh, maar ik vind het nu al zo’n leuk gesprek”, zei een van de buurtgenoten die meedeed. Op het buurtfestival afgelopen weekend was het speeddaten enorm populair. Het trok uiteindelijk zoveel mensen dat er niet voor iedereen plek was.

Ook zijn er mensen die specifiek voor het speeddaten naar het festival zijn gekomen. Vaak vindt men het leuk om naar het festival te komen, maar toch kan het een grote stap zijn als je alleen komt. Laat staan op iemand aflopen om een gesprek te hebben, dit is lastig als je je buren niet kent. Het speeddaten was de ideale situatie om dit te doen.

Begrip

Klein Rome is een drukke wijk, die kampt met parkeerproblemen en daardoor is er soms wel wat gedoe. Met het speeddaten hoopt de organisatie van het festival dat bewoners meer begrip voor elkaar krijgen. “Mensen krijgen hierdoor soms een kort lontje, maar als je elkaar leert kennen heb je meer begrip voor elkaar”, vertelt Hester, initiatiefnemer van het speeddaten.

Een aantal mensen op het festival gaven toe al jaren naast elkaar te wonen, maar elkaar niet te kennen. “De opkomst is heel gemêleerd”, legt ze uit, “Jong, oud, nieuwe stellen, mensen uit Oekraïne, iedereen doet mee. Ook hebben we door het hoofdkantoor van Nike veel expats bij ons in de buurt. Iedereen wilt nieuwe mensen leren kennen”.