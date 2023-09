IJssalon sluit definitief deuren door overlast en bedreigingen: "Is hier gewoon niet veilig"

De maat is vol voor ijssaloneigenaar Raymond Barriel uit Den Helder. Na maanden van overlast van daklozen en verslaafden voor zijn terras aan het aangrenzende Julianaplein sluit hij nu definitief zijn deuren. De ijssaloneigenaar had gehoopt op steun en hulp van de gemeente Den Helder, maar volgens Raymond hebben ze daar volledig in gefaald.

Foto: IJssalonhouder Raymond met dochter en schoonzoon - NH Media / Kelly Blok

Vandaag konden ijsliefhebbers voor het laatst een ijsje halen bij ijssalon Bella Gioia van Raymond Barriel. De ijssalonhouder stond vandaag tegen de tranen te vechten, want dit besluit had hij zeker niet willen nemen. Toch was de deuren sluiten voor Raymond de enige keuze, omdat hij de veiligheid van zijn personeel en zijn klanten niet meer kon waarborgen. Daklozen en verslaafden zorgen namelijk al tijden voor een hoop overlast en bedreigingen in en rondom het stadspark, waar het terras van Raymond aan grenst. "Een mevrouw zwaaiend in het park met een mes, mensen die dronken tegen mijn windschermen buiten hingen", vertelt Raymond als enkele voorbeelden van afgelopen maanden. Maar ook zijn dochter voelde zich een aantal maanden geleden onveilig in de winkel door de komst van een dronken man die geregeld park is te vinden. Geen steun van gemeente "Dat was voor mij de druppel", legt hij geëmotioneerd uit. En daarnaast voelt de ondernemer zich alles behalve gesteund door zijn gemeente. Na de eerste tijdelijke sluiting van de ijssalon afgelopen april beloofde burgemeester Jan de Boer beterschap, maar extra boa's die werden ingezet in de buurt, verdwenen na korte tijd weer. Dat Raymond noodgedwongen deze keuze heeft moeten maken, neemt hij de burgemeester persoonlijk kwalijk. "Hij heeft mij recht in de ogen aan zitten kijken en verteld dat hij beterschap beloofde. En dat hij er wat aan zou proberen te gaan doen. Het is alleen maar erger geworden", concludeert Raymond. In onderstaande video vertelt Raymond geëmotioneerd over het sluiten van zijn ijssalon (tekst gaat door onder de video)

Raymond sluit zijn ijssalon - NH Nieuws

Dat Raymond zijn salon nu definitief sluit is een grote shock voor de vaste klanten, maar er is ook veel begrip. "Iedereen gaat na het eten nog even een ijsje halen, maar dat gebeurt hier gewoon niet meer. Dan gaan ze wel naar een andere ijssalon. Het is hier gewoon niet veilig", vertelt een klant. Ook Sjoerd Oudijk, gemeenteraadslid, kwam gister met andere leden van de oppositie langs bij de ijssalon en vertelde dat er vragen gesteld zullen worden in de raad. "De situatie is natuurlijk verschrikkelijk. Als er mensen dronken zijn en echt overlast veroorzaken dan moet er wat aan gedaan worden. Ook winkeldiefstal en fietsdiefstal zijn de orde van de dag. Dan moet je wat gaan doen. Het probleem zit hem natuurlijk in een goede opvang en zorg voor mensen die dat nodig hebben en dat glipt door onze handen. We zien dat we daar heel erg in falen", vertelt Oudijk. Foodtruck Gelukkig komen er op de laatste dag nog veel klanten langs voor een ijsje en bemoedigende woorden voor Raymond, die veel verdriet heeft dat het zo is gelopen. "Ik heb iets prachtigs moois neergezet voor de inwoners van Den Helder, maar dan komt het zo tot een eind. Dat raakt me", vertelt hij dan ook. Toch kruipt het ondernemersbloed waar het niet gaan kan bij Raymond en zijn er alweer nieuwe plannen voor een ijssalon, maar dan op wielen. "We gaan een foodtruck beginnen en door de wijken rijden. Ik ga proberen dat met een GPS-app te bewerkstelligen, zodat mensen ons evengoed kunnen vinden. Dat ze op het fietsje stappen en een ijsje of een kopje koffie halen."