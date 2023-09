Hoornse wethouder vraagt om uitstel besluit over verhuizing Rugby Club West-Friesland

De gemeenteraad van Hoorn neemt vanavond mogelijk geen besluit over de verhuizing van Rugby Club West-Friesland naar het terrein van HSV Sport. Wethouder Dick Bennis heeft in een brief aan de raad voorgesteld om het besluit uit te stellen tot december.

Het samenvoegen van Rugby Club West-Friesland en HSV Sport op de sportvelden in Zwaag is de laatste maanden een slepende kwestie geworden. De rugbyclub trok zich terug uit een eerder akkoord, omdat zij het financieel en maatschappelijk onverantwoord vinden om zelf de kar te trekken.

Paul Oudeman van Rugby Club West-Friesland vertelde vorige week dat de verhuizing naar Zwaag het einde van de 51-jarige vereniging zou kunnen betekenen. "Zoals het er nu voorstaat, zijn er nul overlevingskansen. Dan kun je de vereniging met twee jaar opheffen. En dan verdwijnt de enige club in West-Friesland." Net als anderen van de club was Oudeman bij de vergadering van vorige week aanwezig, en hebben zij net als HSV Sport tijdens deze avond ingesproken.

Na de commissievergadering van vorige week is er verdeeldheid ontstaan binnen de Hoornse politiek. Zo is er ook sprake van een procedurefout, waardoor een deel van het raadsvoorstel vanavond niet behandeld kan worden tijdens de vergadering.

Voorstel in december in één keer behandelen

Op basis van de verdeeldheid stelt wethouder Dick Bennis voor om het volledige raadsvoorstel door te schuiven. Hij stelt voor dit op 12 december te behandelen. "We kunnen het voorstel dan in één keer behandelen", zegt hij in zijn brief naar de gemeenteraad. "Het stelt mij dan ook in staat om nog een ultieme poging te wagen om tot een oplossing te komen met Rugby Club West-Friesland en HSV Sport."

Volgens Bennis is 12 december het uiterste moment om het voorstel te behandelen. De aanbesteding van het nieuwe sportterrein staat namelijk in de eerste maanden van het nieuwe jaar gepland. "De gemeente moet daarvoor de komende maanden verder met de nu lopende voorbereidingen. Hiermee lopen we het risico nog meer onnodige kosten gemaakt te hebben, als het project uiteindelijk niet doorgaat. Ik ga ervan uit dat we samen bereid zijn dit risico te nemen."