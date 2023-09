Bioloog David wil dat Zaanstad stopt met planten invasieve exoten: "Het is levensgevaarlijk"

Je bent er misschien al honderd keer lang gelopen zonder dat de mahonieplant je is opgevallen. Maar voor bioloog David sluis is het een doorn in het oog, zeker nu Zaanstad er duizenden van wil planten. De plant kan volgens Sluis gaan woekeren en voegt weinig toe aan het ecosysteem. "Hij is groen en er zitten schattige bloemetjes aan maar hij is levensgevaarlijk".

De mahonie wordt al een tijdje gebruikt in Zaanstad als groen in perken en bij parkeerstroken. In de wijk Het Kalf zijn nu hele percelen klaargemaakt om planten die op de lijst van invasieve exoten staan, zoals de mahonie, in de grond te stoppen.

"Er komen gerust wat bijen en vlinders op", zegt Sluis, maar rupsen laten de plant volgens de bioloog links liggen "En wat moet die koolmees dan eten in de woonwijk?"

Woekeren

Ook de Partij van de dieren vindt het een slecht idee en gaat donderdag vragen stellen in de raad. De kans is namelijk groot dat de invasieve exoot gaat woekeren in nabijgelegen natuurgebieden. En dan zal extra geld nodig zijn om dat te bestrijden. "Zet in op diverse soorten en ga niet zo lopen stuntelen", zegt fractievoorzitter Melchior Mattens.

De planten staan niet op de verboden lijst van de invasieve exoten. Zaanstad heeft het groen enkele jaren geleden aangekocht en geeft geen commentaar op onderwerpen die nog in de raad worden besproken.

Sluis heeft een goedkoop en lokaal alternatief en hoopt dat Zaanstad gewoon een oer-Hollandse hulst of liguster in het groen wil zetten.