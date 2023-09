Grootste geheimen over omstreden Muider nieuwbouwwijk blijven nog altijd onder de pet

Gooise Meren gaat weer een klein deel van de al jaren geheime stukken over de bouw van de omstreden Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman vrijgeven. Dat heeft de gemeenteraad besloten, nadat het eerder door de Raad van State bevolen werd de geheimhouding te heroverwegen. Toch blijft verreweg het interessantste deel nog altijd geheim.

Foto: Krijgsman Muiden - Adobe Stock

NH voert al acht jaar een juridische strijd om de bewuste stukken openbaar te krijgen. De stukken gaan over de totstandkoming van de Muider nieuwbouwwijk, op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Daar was jarenlang veel om te doen, de zaak houdt Muiden al jaren in zijn greep. De komst van de nieuwbouwwijk had destijds grote consequenties voor het kleine Muiden. Het zorgde er niet alleen voor dat onder meer de lokale sportclub en het volkstuinencomplex noodgedwongen plaats moesten maken en verhuizen, maar ook dat Muiden een tijd lang een flinke schadeclaim van 370 miljoen euro boven het hoofd hing, waardoor het op papier failliet was. Schadeclaim De schadeclaim van destijds is nog altijd de grootste in de Nederlandse geschiedenis en ging pas van tafel toen de deels geheime afspraken werden gemaakt.

NH voert al jarenlang een juridische strijd met de gemeente Gooise Meren om alle documenten over de bouw van de nieuwbouwwijk boven tafel te krijgen. Geheime afspraken De pijlen zijn gericht op de zogeheten vaststellingsovereenkomst, het stuk met alle afspraken over de overdracht van het uitgestrekte fabrieksterrein en de uiteindelijke bouw van de wijk. Een deel daarvan is openbaar, maar een flink deel is ook al zeker acht jaar geheim. De verwachting is dat in die geheime delen van de zogeheten vaststellingsovereenkomst meer staat over de schimmige afspraken die destijds gemaakt zijn over de bouw van de nieuwbouwwijk. De Raad van State oordeelde afgelopen voorjaar dat de gemeente de bewuste stukken op basis van onvoldoende onderbouwde argumenten geheim houdt en dat er opnieuw naar gekeken moest worden.

Lees ook Gooi Raad van State: Gooise Meren moet opnieuw besluiten over openbaar maken geheime afspraken