Gratis cursus voor Velsenaren om levens te kunnen redden

Sandra Okker is blij dat ze de cursussen mag geven. Die kunnen het verschil maken. "De aanrijtijd van een ambulance is tien tot vijftien minuten. Net te lang. We willen daarom zoveel mogelijk mensen in de omgeving hebben die kunnen reanimeren, zodat die als eerste hulp verlenen. Heel cru gezegd: als mensen niks doen is de persoon sowieso overleden."