Twijfelachtige bodem beoogde skateparklocatie Hoorn 'hoeft geen probleem te zijn'

Dat laat wethouder Dick Bennis weten per brief. Uit het gedane onderzoek blijkt dat de bodem tot 1,5 meter diep instabiel is. "Dit was te verwachten, omdat de grond op deze locatie in het verleden is opgehoogd." Uit navraag door de gemeente bij een drietal leveranciers van skateparken, komt naar voren dat de aanleg van een 2.000 vierkante meter betonplaat geen probleem hoeft op te leveren.

"In Noord-Holland is vaak sprake van een dergelijke situatie. Door materiaalgebruik en opbouw van het skatepark zijn extra funderingsmaatregelen zelden noodzakelijk geweest. Er wordt een groot geheel gecreëerd, waarbij de druk goed verdeeld kan worden", aldus Bennis. Een ander argument is ook dat in het ontwerp van het skatepark, er rekening mee kan worden gehouden.

Grondvervuiling door voormalig vuilnisbelt

De locatie aan de Nieuwe Wal grenst aan een voormalige vuilnisbelt, om die reden was er ook zorgen om vervuiling van de grond. Op één plek is een kleine hoeveelheid lood gevonden, die zal mogelijk moeten worden gesaneerd.

Al twee jaar wordt er uitgekeken naar het nieuwe skatepark, die tijdens de Hoornse initiatievenmarkt in 2021 werd gewonnen door tieners Tycho, Toni en Roos. Van de 23 locaties kwam uiteindelijk het terrein aan de Nieuwe Wal als beste uit de bus. "Deze plek voldoet aan alle wensen", zei skater Jens Stuifbergen eerder.

Besluit over locatie en budget

De meningen waren toch nog toe sterk verdeeld over de plek in het Julianapark. Vanavond beslist de gemeenteraad over de locatie en het budget wat er moet komen om het skatepark te gaan bouwen.