Twee weekenden werkzaamheden op en rond A9 voor de boeg: dit moet je weten

Komend en volgend weekend moet verkeer weer rekening houden met hinder en langere reistijd op en rond de A9. Vanavond sluit Rijkswaterstaat de snelweg voor anderhalve dag in één richting af, maar volgende week gaat de verkeersader een heel weekend in beide richtingen op slot.

Die mega-operatie staat later op het programma, maar dit weekend worden al wel de nodige voorbereidingen getroffen om de brug te voorzien van een tijdelijk dek en aan de zuidkant (ter hoogte van de brug) extra rijstroken aan te leggen.

Verkeer vanuit de richting Rotterdam, Den Haag en Schiphol richting Utrecht wordt omgeleid via de A4, A10 en A2. Dat levert 10 tot 30 minuten extra reistijd op.

Om lokaal verkeer zoveel mogelijk te ontzien, houdt Rijkswaterstaat de tussenliggende op- en afritten tijdens de afsluiting zoveel mogelijk open. In de praktijk betekent dit dat de op- en afritten Amstelveen-Stadshart en Ouderkerk aan de Amstel op zaterdag tussen 7.00 uur en 23.00 uur geopend zijn. De op- en afrit Aalsmeer blijft van vrijdagavond tot en met zondagochtend dicht.

Vanaf vanavond 20.00 uur gaat de A9 daarom dicht tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht. Dat duurt tot zondagochtend 9.00 uur. In de andere richting, tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp, is de snelweg wél gewoon open.

Volgend weekend is de overlast groter, want dan wordt de snelweg om dezelfde reden in beide richtingen afgesloten en geldt de omleiding ook voor beide richtingen. Bovendien duren de werkzaamheden langer, waardoor de snelweg van (vrijdag) 6 oktober 20.00 uur tot (maandag) 9 oktober 5.00 uur afgesloten zal zijn.

Ook die dagen houdt Rijkswaterstaat de op- en afritten zoveel mogelijk open. Richting Schiphol blijven afrit 4 (Ouderkerk aan de Amstel), 5 (Amstelveen Stadshart) en 6 (Aalsmeer) het hele weekend open. De andere kant op, richting Utrecht, is op zaterdag en zondag tussen 7.00 uur en 23.00 uur alleen de op- en afrit Ouderkerk aan de Amstel open.